Россиянам перечислили простые способы сэкономить на ЖКХ

Существует несколько способов, как сэкономить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг зимой. Одним из самых простых из них является утепление окон, рассказал Лайфу заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"Так вы сведёте к минимуму необходимость включения обогревателя. Проверьте и теплоизоляцию входной двери. Также можно установить в пространство между батареей центрального отопления и стеной фольгированный отражатель тепла. Если на батареях есть регулировка подачи тепла, уменьшайте отопление, когда уходите из дома надолго", — посоветовал он.

Ещё одним полезным советом эксперт назвал замену лампочек в люстрах на энергосберегающие. Делать это можно постепенно, но уже через несколько месяцев экономия будет заметна.

Также уменьшить расход электроэнергии можно при правильном обращении с бытовой техникой. В частности, не нужно устанавливать холодильник рядом с приборами отопления и ставить в него не полностью остывшую еду, допуская тем самым образование конденсата, добавил Назаренко.

"Регулярно ухаживайте за приборами, очищайте от накипи, удаляйте пыль, очищайте контейнер или мешок пылесоса. Заведите привычку отключать от сети телевизор, компьютеры и другую неиспользуемую технику. Кипятите только тот объём воды в чайнике, который нужен вам именно сейчас. На электроплите блюда готовьте под крышкой", — уточнил специалист.

Снизить потребление воды можно благодаря современным рычажным кранам, которые позволят гораздо быстрее, чем старые вентильные, настроить нужную температуру. Также можно дополнительно установить аэратор, заметил эксперт. Важно не пренебрегать проверкой счётчиков, выключением света, когда выходите из комнаты, оставлением фоновой работы телевизора или аудиосистемы. Кроме того, можно отказаться от ненужных услуг, например, радиоточки или общедомовой антенны.