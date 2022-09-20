Коммунальщики научились вытягивать деньги россиян при помощи одной уловки

Коммунальщики специально превышают нормативы отопления квартир, чтобы жильцы открывали окна и выпускали тепло — в результате это приводит к повышению счетов по оплате услуг ЖКХ. Об этой хитрости рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта в области ЖКХ Илья Рыбальченко. Он отметил, что у недобросовестных ресурсников на этот счёт имеется даже профессиональный термин — "надавливание" дома.

"По нормативам температура в доме должна быть +20 градусов в обычной квартире, а в угловой — 18 градусов тепла. Но ресурсники говорят, что люди любят потеплее и начинают топить 24-26 градусов. Что интуитивно человек сделает даже зимой? Вы откроете форточку и тепло начнёт уходить на улицу, а счётчик внизу скажет "спасибо" и заработает как бешеный", — пояснил эксперт в разговоре с Ura.ru.

Рыбальченко посоветовал потребителям тепла следить за тем, чтобы на всех лестничных площадках были закрыты окна во время отопительного сезона. Важно понимать, что счётчик внизу крутится всегда.

"Если мы посмотрим на лифтовые площадки, мы там найдём открытые форточки. Как только начнут топить дом, мы получим эффект трубы. Представьте себе лестничные пролёты, большая труба проходит через все этажи дома, её тщательно отапливают, на верхнем этаже открыта форточка и денежки в эту трубу вылетают. Нужно понимать, что счётчик внизу крутится всегда. Если мы открыли форточку, то счётчик внизу это обязательно учтёт", — подчеркнул инженер.