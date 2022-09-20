Более миллиона человек остались без света после землетрясения в Мексике

Свыше миллиона жителей Мексики остались без света в пяти регионах, это произошло в результате землетрясения магнитудой 7,7 на западе страны.

"Землетрясение затронуло 1,2 миллиона пользователей в пяти регионах. Сервис восстановлен на 68%, пострадали 8% потребителей из 14,6 миллиона в этих штатах", — говорится в бюллетене Федеральной комиссии по электроэнергии, передаёт РИА "Новости".

Сильнее других от стихии пострадала столица и штат Мехико — здесь без света остались более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч жителей пострадали в штате Колима и 106 тысяч — в Мичоакане. Причём в последнем населённом пункте как раз и находился эпицентр толчков.

Примечательно, что подземные толчки были зафиксированы в годовщину двух разрушительных мексиканских землетрясений, произошедших в 2017 и 1985 годах. Дата землетрясения 1985 года — также 19 сентября, оно произошло в штате Мичоакан, и магнитуда тогда составила 8,1. Стихия унесла жизни более 10 тысяч человек.