После разрушительного землетрясения на Тайване произошло ещё одно
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
На Тайване в понедельник, 19 сентября, произошло новое землетрясение. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда составила 5,6.
Эпицентр находился в 109 километрах к юго-востоку от города Тайчжун, где проживает более миллиона человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Как рассказывал Лайф, 18 сентября на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были настолько сильными, что рушились дома.
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