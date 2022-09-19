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19 сентября, 02:36

После разрушительного землетрясения на Тайване произошло ещё одно

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6

На Тайване в понедельник, 19 сентября, произошло новое землетрясение. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда составила 5,6.

Эпицентр находился в 109 километрах к юго-востоку от города Тайчжун, где проживает более миллиона человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В тайваньской школе из-за землетрясения обрушился потолок спортзала прямо во время занятия

В тайваньской школе из-за землетрясения обрушился потолок спортзала прямо во время занятия

Как рассказывал Лайф, 18 сентября на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были настолько сильными, что рушились дома.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

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