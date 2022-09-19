Раскрыта сумма, на которую Россия закупится по параллельному импорту

Прогнозируемый объём параллельного импорта в РФ в 2022 году увеличен с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов (только за август 3,1 миллиарда долларов). Мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов", — отметил Мантуров в интервью газете "Известия".

Он пояснил, что продление механизма после 2023 года будет зависеть от поставок иностранных брендов и возможностей российского производителя их заместить.

Мантуров рассказал также, что на поддержку отечественного автопрома в 2023 году планируется направить 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году эта сумма должна вырасти до 17 миллиардов, а в 2025-м — до 19 миллиардов.