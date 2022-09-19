После взрывов в подконтрольных Киеву районах Запорожья погас свет

В нескольких районах Запорожской области, подконтрольных Киеву, прогремели взрывы, после чего там отключилось электричество. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трёх) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество", — сообщил Рогов в своём телеграм-канале.

Ситуацию прокомментировал и глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, было восемь ударов. Их целью могли стать объекты инфраструктуры.