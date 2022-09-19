Посольство России в Латвии заявило о "вопиющих требованиях" пограничников
При пересечении границы Латвии россияне сталкиваются с различными провокациями. Например, от них требуют подпись под заявлением, в котором осуждаются действия властей РФ. Об этом РБК рассказали в диппредставительстве России в этой стране.
"В частности, к ним (россиянам. — Прим. ред.) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в чёрный список", — приводит издание комментарий дипломатов.
Там добавили, что в подобных случаях решение, пропускать россиянина в страну или нет, принимают "исключительно латвийские компетентные службы".
Как рассказывал Лайф, с сегодняшнего дня Латвия, Литва, Эстония и Польша ввели новые визовые ограничения для россиян. Они закрыли въезд для граждан РФ, чьи визы выданы в других странах Евросоюза.
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ТАСС / Zuma