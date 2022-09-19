Посольство России в Латвии заявило о "вопиющих требованиях" пограничников

При пересечении границы Латвии россияне сталкиваются с различными провокациями. Например, от них требуют подпись под заявлением, в котором осуждаются действия властей РФ. Об этом РБК рассказали в диппредставительстве России в этой стране.

"В частности, к ним (россиянам. — Прим. ред.) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в чёрный список", — приводит издание комментарий дипломатов.

Там добавили, что в подобных случаях решение, пропускать россиянина в страну или нет, принимают "исключительно латвийские компетентные службы".