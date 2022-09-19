Без номеров гнал по встречке: Водитель Gelendwagen протаранил несколько машин на Новорязанском шоссе

В районе деревни Софьино в Наро-Фоминском районе Московской области произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей. По предварительным данным, ДТП устроил водитель на Gelendwagen без номеров.

Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей в районе деревни Софьино. Видео © Москва 24

По словам очевидцев, водитель Gelendwagen во время движения по шоссе задел несколько автомобилей. После он развернулся и поехал по полосе встречного движения. В итоге, по данным портала "Москва 24", четыре машины всмятку, одна из них перевернулась. Со слов свидетелей происшествия, погиб водитель такси. Нескольких пострадавших госпитализировали. На водителя внедорожника надели наручники, на месте работает ГИБДД.