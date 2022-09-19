Без номеров гнал по встречке: Водитель Gelendwagen протаранил несколько машин на Новорязанском шоссе
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Подмосковье
В районе деревни Софьино в Наро-Фоминском районе Московской области произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей. По предварительным данным, ДТП устроил водитель на Gelendwagen без номеров.
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей в районе деревни Софьино. Видео © Москва 24
По словам очевидцев, водитель Gelendwagen во время движения по шоссе задел несколько автомобилей. После он развернулся и поехал по полосе встречного движения. В итоге, по данным портала "Москва 24", четыре машины всмятку, одна из них перевернулась. Со слов свидетелей происшествия, погиб водитель такси. Нескольких пострадавших госпитализировали. На водителя внедорожника надели наручники, на месте работает ГИБДД.
Как писал Лайф ранее, в страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей. Чёрный внедорожник БМВ врезался в белый "форд", который из-за поломки остановился на оживлённой трассе. В салоне "форда" с женщиной ехали ребятишки в возрасте от 6 до 13 лет.