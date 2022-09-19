"Прогноз оправдался": В Московском регионе начался грибной сезон

Благодаря тёплым дождям в Московском регионе стартовал грибной сезон, урожай уже радует, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз о начале грибной поры оправдался. Сегодня несколько человек написали, что собрали по три корзины утром. До этого очень сухая земля была", — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он пояснил, что в августе и первой декаде сентября выпало мало осадков, однако тёплые дожди на прошлой неделе исправили ситуацию.