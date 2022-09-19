"Прогноз оправдался": В Московском регионе начался грибной сезон
Вильфанд: Тёплые дожди в Московском регионе способствовали началу грибной поры
Благодаря тёплым дождям в Московском регионе стартовал грибной сезон, урожай уже радует, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прогноз о начале грибной поры оправдался. Сегодня несколько человек написали, что собрали по три корзины утром. До этого очень сухая земля была", — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он пояснил, что в августе и первой декаде сентября выпало мало осадков, однако тёплые дожди на прошлой неделе исправили ситуацию.
Ранее Лайф писал, что москвичам рассказали, какой погоды ждать на грядущей неделе. Вильфанд предупредил, что ожидаются дожди. Если не смотреть в окно, то будет трудно отличить ночь ото дня, рассказал он.
Freepik