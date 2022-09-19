Байден пригрозил Китаю из-за Тайваня
Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня при вторжении Китая
Президент США Джо Байден заявил, что его страна станет защищать Тайвань, если Китай решит ввести туда свои войска. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.
Ведущий спросил у Байдена, будут ли США защищать Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Он ответил: "Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака". Журналист попросил уточнить, значит ли это, что армия США будет задействована, в отличие от ситуации с Украиной. Байден сказал да.
Вместе с тем он подчеркнул, что Соединённые Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на то что сотрудничают с островным государством.
Как рассказывал Лайф, в августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами. Однако Штаты на этом не остановились: 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США — во главе с Эдом Марки, затем с официальным визитом прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
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