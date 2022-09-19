Байден пригрозил Китаю из-за Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что его страна станет защищать Тайвань, если Китай решит ввести туда свои войска. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Ведущий спросил у Байдена, будут ли США защищать Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Он ответил: "Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака". Журналист попросил уточнить, значит ли это, что армия США будет задействована, в отличие от ситуации с Украиной. Байден сказал да.