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18 сентября, 23:25

Украина придумала схему получения компенсаций от России

Guardian: Украина продвигает через ООН идею о выплате Россией компенсаций

Власти Украины продвигают идею принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которая позволила бы Киеву присвоить себе замороженные западными странами российские активы. Об этом пишет The Guardian в преддверии открывающейся 20 сентября недели высокого уровня ГА ООН.

В материале газеты говорится, что высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос с руководством британского МИДа. Также переговоры уже состоялись с Германией, Францией и представителями ЕС.

По данным издания, в Лондоне особого энтузиазма предложение Киева не вызвало. Там опасаются, что Россия на изъятие её активов ответит тем же самым.

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UN Photo / Loey Felipe

Андрей Григорьев

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