Украина придумала схему получения компенсаций от России
Guardian: Украина продвигает через ООН идею о выплате Россией компенсаций
Власти Украины продвигают идею принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которая позволила бы Киеву присвоить себе замороженные западными странами российские активы. Об этом пишет The Guardian в преддверии открывающейся 20 сентября недели высокого уровня ГА ООН.
В материале газеты говорится, что высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос с руководством британского МИДа. Также переговоры уже состоялись с Германией, Францией и представителями ЕС.
По данным издания, в Лондоне особого энтузиазма предложение Киева не вызвало. Там опасаются, что Россия на изъятие её активов ответит тем же самым.
Как сообщал Лайф ранее, Зеленский пригрозил России, призвав учить слова "репарации" и "контрибуции". Он пообещал "восстановить каждый дом" в стране.
UN Photo / Loey Felipe