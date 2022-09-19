Украина придумала схему получения компенсаций от России

Власти Украины продвигают идею принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которая позволила бы Киеву присвоить себе замороженные западными странами российские активы. Об этом пишет The Guardian в преддверии открывающейся 20 сентября недели высокого уровня ГА ООН.

В материале газеты говорится, что высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос с руководством британского МИДа. Также переговоры уже состоялись с Германией, Францией и представителями ЕС.

По данным издания, в Лондоне особого энтузиазма предложение Киева не вызвало. Там опасаются, что Россия на изъятие её активов ответит тем же самым.