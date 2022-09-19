В Европе задумались о санкциях против платёжной системы "Мир"
"Известия": ЕС готовит санкции против руководства НСПК и платёжной системы "Мир"
Евросоюз может последовать примеру США и не исключает введения санкций против руководства Национальной системы платёжных карт (НСПК) или российской платёжной системы "Мир". Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано. По его словам, такие дискуссии ведутся, но пока "носят конфиденциальный характер".
"Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны", — приводит газета "Известия" слова Стано.
В то же время депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что Брюссель "сейчас мало что может сделать против российской платёжной системы в практическом плане". Политик уточнил, что, даже если такое случится, последствия не будут значительными. Он объяснил это тем, что распространена система в самой России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру Евросоюза. В ЕС хотели бы, например, чтобы Турция шла в этом вопросе за Брюсселем.
"Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении", — подчеркнул Петер Стано.
Ни НСПК, ни "Мир" пока не попали в санкционные списки Евросоюза или США. Эксперты предупреждают, что дружественные РФ страны на уровне правительств не поддержат ограничения, а вот банки могут осторожничать. Финансовые институты будут выбирать, что для них более выгодно: оказаться под санкциями и работать только с Россией или отказаться от работы с НСПК. По ожиданиям экспертов, крупные зарубежные кредитные организации с большой долей вероятности перестанут обслуживать карты "Мир". Однако могут появиться небольшие банки, основным партнёром которых станет НСПК.
Российская платёжная система работает в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в частично признанных Южной Осетии и Абхазии.
Ранее Лайф писал, что ещё одна страна занялась вопросом о подключении к системе "Мир". об этом стало известно от министра транспорта Шри-Ланки. Он сообщил, что переговоры по данному вопросу идут по линии центральных банков.
Меж тем уже не секрет, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. Уже в крупном турецком сетевом отеле — Alva Donna — туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опровергли оператор карт "Мир" и Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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