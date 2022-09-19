В Европе задумались о санкциях против платёжной системы "Мир"

Евросоюз может последовать примеру США и не исключает введения санкций против руководства Национальной системы платёжных карт (НСПК) или российской платёжной системы "Мир". Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано. По его словам, такие дискуссии ведутся, но пока "‎носят конфиденциальный характер‎".

"Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны", — приводит газета "Известия" слова Стано.

В то же время депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает,‎ что Брюссель "сейчас мало что может сделать против российской платёжной системы в практическом плане‎". Политик уточнил, что, даже если такое случится, последствия не будут значительными. Он объяснил это тем, что распространена система в самой России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру Евросоюза. В ЕС хотели бы, например, чтобы Турция шла в этом вопросе за Брюсселем.

"Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении", — подчеркнул Петер Стано.

Ни НСПК, ни "‎Мир"‎ пока не попали в санкционные списки Евросоюза или США. Эксперты предупреждают, что дружественные РФ страны на уровне правительств не поддержат ограничения, а вот банки могут осторожничать. Финансовые институты будут выбирать, что для них более выгодно: оказаться под санкциями и работать только с Россией или отказаться от работы с НСПК. По ожиданиям экспертов, крупные зарубежные кредитные организации с большой долей вероятности перестанут обслуживать карты "Мир". Однако могут появиться небольшие банки, основным партнёром которых станет НСПК.

Российская платёжная система работает в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Лайф писал, что ещё одна страна занялась вопросом о подключении к системе "Мир". об этом стало известно от министра транспорта Шри-Ланки. Он сообщил, что переговоры по данному вопросу идут по линии центральных банков.