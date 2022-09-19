Прибалтика и Польша ввели новые визовые ограничения для россиян

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с визами, выданными другими государствами Евросоюза.

Исключения будут, но немного. Делать их будут для водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера. А ещё для диссидентов.

Как рассказывал Лайф, главы МИД стран Евросоюза 1 сентября на встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Это делает получение виз для россиян более длительным, сложным и дорогим.

А граничащим с Россией странам ЕС разрешили ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После чего Прибалтика и Польша договорились принять такие меры. Причина — российская военная спецоперация на Украине.