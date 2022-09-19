Вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана

С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об обратном переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану. Документ опубликован в "Казахстанской правде", официальном органе.

"Переименовать город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан — в город Астану — столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", — говорится в документе.

Также опубликован закон о внесении изменений и дополнений в конституцию. Одна поправка тоже устанавливает, что столицей Казахстана является город Астана. Другая норма предусматривает, что срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.

Напомним, в 1997 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев перенёс столицу из Алма-Аты в Акмолу. Через год город был переименован в Астану. В 2019 году нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Столица была так названа в честь Нурсултана Назарбаева.