В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

В Иране получила широкий резонанс смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией из-за "неправильного хиджаба". По стране прошла волна протестов против жёстких религиозных законов и засилья духовенства.

Как рассказывает "Аль-Джазира", Амини приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе её задержал отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в участок. Вскоре родственники, которые пришли, чтобы её забрать, увидели подъехавшую машину скорой помощи. Девушку увезли в больницу, где она скончалась. По версии полиции, причиной стал сердечный приступ. По утверждению правозащитников, у Амини в момент госпитализации шла кровь из ушей и была травма головы.

После траурной церемонии в провинции Курдистан люди вышли на протесты с требованием тщательного расследования. Полиция разогнала собравшихся у администрации главы региона. Как передаёт "Коммерсант", по сообщению иранских правозащитных организаций, в результате столкновений с силами безопасности пострадало более 30 человек. Также выходили на акцию протеста студенты в Тегеране.