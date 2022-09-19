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18 сентября, 21:27

В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

<p>Девушки в Иране. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Девушки в Иране. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Иране получила широкий резонанс смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией из-за "неправильного хиджаба". По стране прошла волна протестов против жёстких религиозных законов и засилья духовенства.

Как рассказывает "Аль-Джазира", Амини приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе её задержал отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в участок. Вскоре родственники, которые пришли, чтобы её забрать, увидели подъехавшую машину скорой помощи. Девушку увезли в больницу, где она скончалась. По версии полиции, причиной стал сердечный приступ. По утверждению правозащитников, у Амини в момент госпитализации шла кровь из ушей и была травма головы.

После траурной церемонии в провинции Курдистан люди вышли на протесты с требованием тщательного расследования. Полиция разогнала собравшихся у администрации главы региона. Как передаёт "Коммерсант", по сообщению иранских правозащитных организаций, в результате столкновений с силами безопасности пострадало более 30 человек. Также выходили на акцию протеста студенты в Тегеране.

После фото без хиджаба иранка просит убежища в Европе, желательно в Швейцарии

После фото без хиджаба иранка просит убежища в Европе, желательно в Швейцарии

Лайф рассказывал, что ранее духовный лидер Ирана призывал облачать женских персонажей мультфильмов в хиджабы в соответствии с мусульманскими традициями.

Андрей Григорьев
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