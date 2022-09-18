Клинтон рассказал, о чём они говорили с Ельциным по поводу НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон, руководивший страной с 1993 по 2001 год, рассказал о его разговоре с российским коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. Воспоминаниями он поделился в интервью CNN.

Как утверждает Клинтон, он спросил Ельцина, действительно ли тот допускает возможность удара США по России из Европы. А конкретнее, с базы в Польше.

"Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона", — сказал экс-президент США.

Он по-прежнему не считает, что причиной российской спецоперации на Украине стало расширение НАТО, начавшееся во время его президентства. Клинтон уверяет, что США и альянс не собирались угрожать России.

Как Клинтон заявил в интервью, он предлагал России "не только особое партнёрство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО".