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18 сентября, 20:55

Клинтон рассказал, о чём они говорили с Ельциным по поводу НАТО

Клинтон заявил, что предлагал России "не только особое партнёрство с НАТО"

Экс-президент США Билл Клинтон, руководивший страной с 1993 по 2001 год, рассказал о его разговоре с российским коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. Воспоминаниями он поделился в интервью CNN.

Как утверждает Клинтон, он спросил Ельцина, действительно ли тот допускает возможность удара США по России из Европы. А конкретнее, с базы в Польше.

"Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона", — сказал экс-президент США.

Он по-прежнему не считает, что причиной российской спецоперации на Украине стало расширение НАТО, начавшееся во время его президентства. Клинтон уверяет, что США и альянс не собирались угрожать России.

Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о вступлении России в НАТО

Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о вступлении России в НАТО

Как Клинтон заявил в интервью, он предлагал России "не только особое партнёрство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО".

Ранее Лайф приводил слова американского историка о том, как Клинтон обманул Ельцина про нерасширение НАТО. Ноам Хомский напомнил, что изначально Джордж Буш – старший договорился с Михаилом Горбачёвым о непродвижении альянса "ни на дюйм" в обмен на вхождение в союз объединённой Германии. Но затем всё изменилось.

Обложка ©

Борис Ельцин и Билл Клинтон. Фото © ТАСС / А.Чумичев и А.Сенцов

Андрей Григорьев

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