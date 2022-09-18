Блинкен позвонил Алиеву и обратился с призывом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он призвал соблюдать режим прекращения огня с Арменией, а также работать над урегулированием нерешённых вопросов между этими двумя странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

"Госсекретарь приветствовал прекращение недавних боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, осуществить взаимный отвод войск и работать над урегулированием всех нерешённых вопросов между Арменией и Азербайджаном путём мирных переговоров", — отмечается в сообщении.