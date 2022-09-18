Блинкен позвонил Алиеву и обратился с призывом
Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он призвал соблюдать режим прекращения огня с Арменией, а также работать над урегулированием нерешённых вопросов между этими двумя странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
"Госсекретарь приветствовал прекращение недавних боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, осуществить взаимный отвод войск и работать над урегулированием всех нерешённых вопросов между Арменией и Азербайджаном путём мирных переговоров", — отмечается в сообщении.
Как рассказывал Лайф, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван и осудила "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. В Баку заявили о "необоснованных обвинениях".
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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