Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана на Армению
Спикер США Пелоси осудила посягательство Азербайджана на суверенитет Армении
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. Об этом она заявила на встрече с председателем армянского парламента Аленом Симоняном в Ереване.
"Мы осуждаем от имени Конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США чётко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет", — сказала она.
Пелоси добавила, что Соединённые Штаты продолжают следить за событиями и стремятся к долгосрочному решению конфликта путём переговоров. При этом она уточнила, что суверенитет и территориальная целостность Армении очень важны, отметив, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Еревану, в частности в оборонной сфере.
Ранее Лайф рассказывал, что Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В ходе визита она встретится со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.
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