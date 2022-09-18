Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана на Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. Об этом она заявила на встрече с председателем армянского парламента Аленом Симоняном в Ереване.

"Мы осуждаем от имени Конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США чётко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет", — сказала она.

Пелоси добавила, что Соединённые Штаты продолжают следить за событиями и стремятся к долгосрочному решению конфликта путём переговоров. При этом она уточнила, что суверенитет и территориальная целостность Армении очень важны, отметив, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Еревану, в частности в оборонной сфере.