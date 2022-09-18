Во Франции заявили об осторожном подходе Китая к "спасению экономики" РФ

Китай с осторожностью подходит к "спасению экономики России" из-за опасения западных санкций. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным журналистки Натали Гибер, экспорт товаров в КНР из России вырос на 50%, что не нравится Евросоюзу и США, которые планировали санкциями "разорвать" экономику РФ. Теперь же Вашингтон вводит ограничения против китайских компаний, из-за чего Пекин решил ограничить финансирование закупок российских товаров.

"Торговля между Россией и Китаем резко возросла с января, особенно в сфере энергетики", — пишет автор.

Как считает советник по Азии в Институте Монтеня в Париже Франсуа Годман, Китай намерен не только извлечь выгоду, помогая России и увеличивая поставки своих товаров в РФ, но и планирует укрепить позиции по тайваньскому вопросу.