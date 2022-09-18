Песков заявил об отсутствии стремления у России и Китая "рулить всем миром"
У России и Китая, в отличие от некоторых стран, нет стремления "рулить всем миром". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля также отметил сходство позиций Москвы и Пекина в отношении "провокационных действий" со стороны Вашингтона.
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая. Как полагает американская экс-разведчица Ребекка Коффлер, россияне и китайцы намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".