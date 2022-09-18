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18 сентября, 09:27

Два пенсионера пострадали при пожаре в Москве на улице Демьяна Бедного

Двое пенсионеров были госпитализированы в результате пожара в Москве на улице Демьяна Бедного. Один из них в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Два пенсионера пострадали при пожаре в Москве на улице Демьяна Бедного. Видео © LIFE

По данным собеседника, очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Огонь также охватил балкон и перекинулся на этаж выше. Из горящей квартиры был эвакуирован один пострадавший, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позже к врачам за помощью обратился ещё один пожилой человек.

На данный момент пожарным удалось потушить возгорание. Сообщается, что балкон и квартира, где начался пожар, были сильно захламлены. Там выгорело 15 квадратных метров. В соседней квартире пожар разгорелся на трёх квадратных метрах лоджии. Также пламя охватило балкон на седьмом этаже.

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Ранее Лайф рассказал, что подросток получил ожог четвёртой степени во время пожара в квест-руме в Москве. Аниматор пугал находящихся в клетке несовершеннолетних, размахивая горящим газовым баллоном. В какой-то момент над ними расплавился пластиковый потолок и на подростков начал лить "огненный дождь".

Обложка ©

LIFE

Григорий Воронцов

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