Батальон добровольцев "Таврида" отправился на Украину для участия в спецоперации
Депутат Шеремет сообщил об отправке батальона крымских добровольцев "Таврида" на Украину
Первый батальон добровольцев из Крыма под названием "Таврида" отправился на Украину для участия в специальной военной операции. На полуострове планируется сформировать ещё полк, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
"В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием "Таврида" уже воюет в Донбассе", — сказал он.
По словам Шеремета, сейчас есть необходимость в консолидации всего общества для победы в спецоперации на Украине. Депутат подчеркнул, что военные на фронте защищают будущее России как самостоятельной и великой державы и именно по этой причине люди должны всеми возможными способами поддержать их.
Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Магаданской области Сергей Носов.
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