Батальон добровольцев "Таврида" отправился на Украину для участия в спецоперации

Первый батальон добровольцев из Крыма под названием "Таврида" отправился на Украину для участия в специальной военной операции. На полуострове планируется сформировать ещё полк, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

"В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием "Таврида" уже воюет в Донбассе", — сказал он.