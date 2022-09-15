Глава Чечни Кадыров призвал российские регионы провести "самомобилизацию"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российские регионы самостоятельно мобилизоваться, об этом он написал в телеграм-канале. По словам чеченского лидера, субъектам стоит самим заняться данным вопросом, а не "ждать объявления Кремлём военного положения".
"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!" — написал политик.
По словам Кадырова, Россия — федеративное государство, поэтому субъекты могут быть инициаторами любых начинаний. При этом такое решение позволит выполнить задачи спецоперации на Украине в короткий срок.
Ранее Лайф писал, что в Совете Федерации не увидели причин для мобилизации в РФ. По словам сенатора Андрея Климова, данная тема чаще всего поднимается иностранными СМИ, что может быть признаком "заказухи".
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