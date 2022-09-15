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15 сентября, 10:55

ЦИК подвела пять главных итогов прошедших в России выборов

В ЦИК России перечислили пять главных пунктов, которые свидетельствуют об успешном проведении осенних выборов в органы власти субъектов РФ и столиц. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале комиссии.

Так, по итогам ЕДГ не выявлено участков, на которых результаты голосования признали недействительными. Также наблюдателям не поступило ни одной подлежащей рассмотрению ЦИК жалобы, которая могла повлиять на итоги голосования. При этом количество повторных вводов данных протоколов сократилось почти втрое по сравнению с предыдущими выборами.

"Конкуренция на выборах ВДЛ — пять кандидатов на вакантную должность, ЗАКС и депутатов столиц — девять кандидатов на мандат. Процент отказов в регистрации — менее 3%, отказы кандидатам от политических партий — около 1%", — отметили в Центризбиркоме.

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Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" улучшила результат на выборах благодаря работе над ошибками. По словам секретаря генсовета, показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у партии традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране.

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Telegram / ЦИК России

Ирина Фальке

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