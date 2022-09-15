ВСУ лишились пяти складов с ракетами в Харьковской области и ДНР
Российские военные нанесли удары по пяти складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской области и ДНР в ходе спецоперации. Об этом сообщил на брифинге 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли 150 бойцов после массированного удара ВКС РФ в Харьковской области, а именно в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. Под огневую атаку попали живая сила и военная техника 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ