ВСУ лишились пяти складов с ракетами в Харьковской области и ДНР

Российские военные нанесли удары по пяти складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской области и ДНР в ходе спецоперации. Об этом сообщил на брифинге 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.