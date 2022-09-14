ВСУ потеряли 150 бойцов после массированного удара ВКС РФ в Харьковской области
Минобороны: Потери ВСУ в результате массированного удара ВКС РФ под Харьковом составили 150 человек
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в Харьковской области. В результате удара Российской армии удалось ликвидировать не менее 150 боевиков и четыре склада с оружием.
"В районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более десяти единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков добавил, что ВКС России также нанесли высокоточные удары по позициям бойцов ВСУ в Запорожской области, в результате чего было ликвидировано около 70 военных. Кроме того, уничтожены четыре склада вооружения у Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, у Харькова и Изюма в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ