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Опубликовано 14 сентября 2022, 10:34
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ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ-64 под Николаевом

Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в районе села Лепетиха возле Николаева. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал Конашенков.

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По данным Минобороны, ранее было уничтожено 150 украинских военных на направлении Николаев – Кривой Рог. Российские военно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях, подчеркнул Конашенков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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