ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ-64 под Николаевом

Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в районе села Лепетиха возле Николаева. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал Конашенков.