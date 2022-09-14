ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ-64 под Николаевом
Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в районе села Лепетиха возле Николаева. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал Конашенков.
По данным Минобороны, ранее было уничтожено 150 украинских военных на направлении Николаев – Кривой Рог. Российские военно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях, подчеркнул Конашенков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ