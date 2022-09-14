Более 150 украинских военных уничтожены на Николаевско-Криворожском направлении
Более 150 украинских военных были уничтожены в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он отметил, что российские военно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях.
"В ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, тринадцать боевых машин пехоты, одиннадцать других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих", — сообщил Конашенков.
Напомним, что за минувшие сутки ВКС РФ удалось ликвидировать свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации на Украине. Так, в результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 53-й — в районе Курдюмовки.
ТАСС / Сергей Карпухин