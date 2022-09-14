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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 10:17
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Более 150 украинских военных уничтожены на Николаевско-Криворожском направлении

Более 150 украинских военных были уничтожены в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские военно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях.

"В ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, тринадцать боевых машин пехоты, одиннадцать других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих", — сообщил Конашенков.

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Напомним, что за минувшие сутки ВКС РФ удалось ликвидировать свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации на Украине. Так, в результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 53-й — в районе Курдюмовки.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Алексей Берковиц
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