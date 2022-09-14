Более 150 украинских военных уничтожены на Николаевско-Криворожском направлении

Более 150 украинских военных были уничтожены в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские военно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях.

"В ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, тринадцать боевых машин пехоты, одиннадцать других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих", — сообщил Конашенков.