Песков уверен, что падение спроса на российский газ в Европе будет компенсировано за счёт других стран
Падение спроса на российский газ в Европе компенсирует интерес к нему со стороны развивающихся регионов мира. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Европа — это далеко не единственный потребитель природного газа.
"Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. И спрос в этих регионах вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", — добавил представитель Кремля.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили РФ последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Stefan Sauer