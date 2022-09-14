Песков уверен, что падение спроса на российский газ в Европе будет компенсировано за счёт других стран

Падение спроса на российский газ в Европе компенсирует интерес к нему со стороны развивающихся регионов мира. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Европа — это далеко не единственный потребитель природного газа.