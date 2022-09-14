НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 10:11

Песков уверен, что падение спроса на российский газ в Европе будет компенсировано за счёт других стран

Падение спроса на российский газ в Европе компенсирует интерес к нему со стороны развивающихся регионов мира. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Европа — это далеко не единственный потребитель природного газа.

"Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. И спрос в этих регионах вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", — добавил представитель Кремля.

Аналитики предрекли "войну на истощение" между Западом и Москвой

Аналитики предрекли "войну на истощение" между Западом и Москвой

Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили РФ последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

Обложка ©

ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Stefan Sauer

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров