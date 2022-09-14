В ЕП потребовали спасти европейских инвесторов от санкционного рикошета

Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу обратился к Еврокомиссии с вопросом о последствиях антироссийских санкций для мелких инвесторов в ЕС. Как уточняет RT, в письме к ЕК он указал, что рестрикции должны были "оказать финансовое давление" на российские власти, а также "отрезать российские компании от рынка капитала".

Но санкции, напротив, сильно ударили по тысячам мелких европейских инвесторов, купивших российские акции, отметил депутат. И от этого Россия вполне может выиграть.

"Каким образом, по мнению комиссии, санкции могут быть изменены, чтобы они влияли только на российское руководство, а не на мелких инвесторов в ЕС?" — поинтересовался в своём обращении к ЕК Эроглу.