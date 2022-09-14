НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 09:36

ЕК предложит Украине бартерную сделку из-за энергокризиса в Европе

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС планирует увеличить импорт электроэнергии с Украины

Евросоюз рассчитывает нарастить импорт электроэнергии с Украины, упростив в ответ доступ к единому рынку ЕС и отменив роуминг для украинских операторов связи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

По словам фон дер Ляйен, в марте Европейский союз "всего за две недели" присоединил Украину к своей единой энергосети, хотя планировал сделать это в 2024 году. Глава ЕК напомнила, что Киев и сегодня поставляет электричество в ЕС, поэтому Европа хочет существенно увеличить этот торговый обмен.

"Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону. <...> Еврокомиссия будет работать с Украиной над следующим шагом и обеспечит ей беспрепятственный доступ на единый рынок ЕС", — сказала фон дер Ляйен.

Экономист Клопенко предрёк Украине голод зимой из-за "продуктовой сделки"

Экономист Клопенко предрёк Украине голод зимой из-за "продуктовой сделки"

Выступая 14 сентября с ежегодным отчётом в Страсбурге, глава Еврокомиссии также пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "сейчас время для решимости, а не для умиротворения".

Обложка ©

ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров