ЕК предложит Украине бартерную сделку из-за энергокризиса в Европе
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС планирует увеличить импорт электроэнергии с Украины
Евросоюз рассчитывает нарастить импорт электроэнергии с Украины, упростив в ответ доступ к единому рынку ЕС и отменив роуминг для украинских операторов связи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии ЕС.
По словам фон дер Ляйен, в марте Европейский союз "всего за две недели" присоединил Украину к своей единой энергосети, хотя планировал сделать это в 2024 году. Глава ЕК напомнила, что Киев и сегодня поставляет электричество в ЕС, поэтому Европа хочет существенно увеличить этот торговый обмен.
"Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону. <...> Еврокомиссия будет работать с Украиной над следующим шагом и обеспечит ей беспрепятственный доступ на единый рынок ЕС", — сказала фон дер Ляйен.
Выступая 14 сентября с ежегодным отчётом в Страсбурге, глава Еврокомиссии также пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "сейчас время для решимости, а не для умиротворения".
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ТАСС / AP / Jean-Francois Badias