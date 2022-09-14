ЕК предложит Украине бартерную сделку из-за энергокризиса в Европе

Евросоюз рассчитывает нарастить импорт электроэнергии с Украины, упростив в ответ доступ к единому рынку ЕС и отменив роуминг для украинских операторов связи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

По словам фон дер Ляйен, в марте Европейский союз "всего за две недели" присоединил Украину к своей единой энергосети, хотя планировал сделать это в 2024 году. Глава ЕК напомнила, что Киев и сегодня поставляет электричество в ЕС, поэтому Европа хочет существенно увеличить этот торговый обмен.

"Мы также введём Украину в европейскую безроуминговую зону. <...> Еврокомиссия будет работать с Украиной над следующим шагом и обеспечит ей беспрепятственный доступ на единый рынок ЕС", — сказала фон дер Ляйен.