При обстреле ВСУ колледжа с детьми-сиротами в Перевальске погиб ученик, ещё шестеро ранены

Украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS Перевальск в ЛНР, удар пришёлся по колледжу с детьми-сиротами. В результате погиб 15-летний подросток, сообщает представительство республики в СЦКК, уточняя, что по городу было выпущено шесть ракет.

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР. Видео © t.me / Луганскинформцентр Z

"Последствия обстрела киевскими силовиками колледжа в Перевальске, в результате которого один подросток погиб и шестеро получили ранения", — уточняется в тексте в пояснении к видео.

У пострадавших ребят осколочные ранения, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ). На появившихся в Сети кадрах видно, что в колледже из-за попадания снаряда выбиты окна, вокруг валяются обломки и битое стекло. Пострадавшим помогают покинуть здание, и под обрушившимися перегородками ведутся поиски возможных жертв обстрела. На кадрах дети кричат, что не могут найти друзей.