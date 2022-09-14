При обстреле ВСУ колледжа с детьми-сиротами в Перевальске погиб ученик, ещё шестеро ранены
ВСУ обстреляли из HIMARS колледж с детьми-сиротами в Перевальске, погиб 15-летний ученик
Украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS Перевальск в ЛНР, удар пришёлся по колледжу с детьми-сиротами. В результате погиб 15-летний подросток, сообщает представительство республики в СЦКК, уточняя, что по городу было выпущено шесть ракет.
ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР. Видео © t.me / Луганскинформцентр Z
"Последствия обстрела киевскими силовиками колледжа в Перевальске, в результате которого один подросток погиб и шестеро получили ранения", — уточняется в тексте в пояснении к видео.
У пострадавших ребят осколочные ранения, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ). На появившихся в Сети кадрах видно, что в колледже из-за попадания снаряда выбиты окна, вокруг валяются обломки и битое стекло. Пострадавшим помогают покинуть здание, и под обрушившимися перегородками ведутся поиски возможных жертв обстрела. На кадрах дети кричат, что не могут найти друзей.
Накануне сообщалось, что село Шелаево Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой.
t.me / Луганскинформцентр Z