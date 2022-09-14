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14 сентября, 09:21

При обстреле ВСУ колледжа с детьми-сиротами в Перевальске погиб ученик, ещё шестеро ранены

ВСУ обстреляли из HIMARS колледж с детьми-сиротами в Перевальске, погиб 15-летний ученик

Украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS Перевальск в ЛНР, удар пришёлся по колледжу с детьми-сиротами. В результате погиб 15-летний подросток, сообщает представительство республики в СЦКК, уточняя, что по городу было выпущено шесть ракет.

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР. Видео © t.me / Луганскинформцентр Z

"Последствия обстрела киевскими силовиками колледжа в Перевальске, в результате которого один подросток погиб и шестеро получили ранения", — уточняется в тексте в пояснении к видео.

У пострадавших ребят осколочные ранения, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ). На появившихся в Сети кадрах видно, что в колледже из-за попадания снаряда выбиты окна, вокруг валяются обломки и битое стекло. Пострадавшим помогают покинуть здание, и под обрушившимися перегородками ведутся поиски возможных жертв обстрела. На кадрах дети кричат, что не могут найти друзей.

Мэр Донецка озвучил число погибших из-за обстрелов ВСУ горожан

Мэр Донецка озвучил число погибших из-за обстрелов ВСУ горожан

Накануне сообщалось, что село Шелаево Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой.

Обложка ©

t.me / Луганскинформцентр Z

Татьяна Миссуми

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