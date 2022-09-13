Белгородская область второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Шелаево со стороны ВСУ
Село Шелаево Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Этот обстрел стал вторым в Белгородской области за минувший день. Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Журавлёвка, где остались только 90-летние старики. В населённом пункте есть разрушения в зданиях школы, Дома культуры и местной администрации.
ТАСС / Евгений Силантьев