Белгородская область второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины

"Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой" , — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Этот обстрел стал вторым в Белгородской области за минувший день. Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Журавлёвка, где остались только 90-летние старики. В населённом пункте есть разрушения в зданиях школы, Дома культуры и местной администрации.