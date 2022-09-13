Депутат Госдумы от Крыма Черняк сложил полномочия
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Черняка по его личной просьбе
Госдума во время пленарного заседания приняла постановление, касающееся досрочного сложения полномочий депутатом Алексеем Черняком, пишет ТАСС. Основанием послужило его письменное заявление, ранее в сентябре этот документ был вынесен на рассмотрение комиссии ведомства по мандатным вопросом. Черняк в нижней палате парламента являлся членом Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — написано в постановлении, которое цитирует РИА "Новости".
Ранее, напомним, Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект о введении в школах единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП). В комитете считают, что нижней палате парламента стоит принять данный проект в первом чтении.