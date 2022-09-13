Депутат Госдумы от Крыма Черняк сложил полномочия

Госдума во время пленарного заседания приняла постановление, касающееся досрочного сложения полномочий депутатом Алексеем Черняком, пишет ТАСС. Основанием послужило его письменное заявление, ранее в сентябре этот документ был вынесен на рассмотрение комиссии ведомства по мандатным вопросом. Черняк в нижней палате парламента являлся членом Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — написано в постановлении, которое цитирует РИА "Новости".