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13 сентября, 18:54

Пентагон отказался комментировать данные об участии в подготовке контрнаступления ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер не стал комментировать возможное участие Соединённых Штатов в подготовке "украинского контрнаступления", но подтвердил, что Вашингтон "взаимодействует с украинцами на различных военных уровнях".

"Я не собираюсь делать каких-либо предположений [на эту тему]", — сказал он в рамках брифинга.

Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ

Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ

Президент США Джо Байден ранее также заявлял, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить. Он лишь добавил, что "ситуация в развитии", но не привёл подробностей.

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ТАСС / DPA / Ron Sachs

Ирина Фальке

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