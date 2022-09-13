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Опубликовано 13 сентября 2022, 18:54

Пентагон отказался комментировать данные об участии в подготовке контрнаступления ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер не стал комментировать возможное участие Соединённых Штатов в подготовке "украинского контрнаступления", но подтвердил, что Вашингтон "взаимодействует с украинцами на различных военных уровнях".

"Я не собираюсь делать каких-либо предположений [на эту тему]", — сказал он в рамках брифинга.

Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ
Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ

Президент США Джо Байден ранее также заявлял, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить. Он лишь добавил, что "ситуация в развитии", но не привёл подробностей.

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ТАСС / DPA / Ron Sachs

Ирина Фальке
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