Пентагон отказался комментировать данные об участии в подготовке контрнаступления ВСУ
Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер не стал комментировать возможное участие Соединённых Штатов в подготовке "украинского контрнаступления", но подтвердил, что Вашингтон "взаимодействует с украинцами на различных военных уровнях".
"Я не собираюсь делать каких-либо предположений [на эту тему]", — сказал он в рамках брифинга.
Президент США Джо Байден ранее также заявлял, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить. Он лишь добавил, что "ситуация в развитии", но не привёл подробностей.
ТАСС / DPA / Ron Sachs