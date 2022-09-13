Пентагон отказался комментировать данные об участии в подготовке контрнаступления ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер не стал комментировать возможное участие Соединённых Штатов в подготовке "украинского контрнаступления", но подтвердил, что Вашингтон "взаимодействует с украинцами на различных военных уровнях".

"Я не собираюсь делать каких-либо предположений [на эту тему]", — сказал он в рамках брифинга.