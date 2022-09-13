Пентагон не смог назвать сроки передачи ВСУ ракетных комплексов NASAMS
Министерство обороны США пока не готово назвать точные сроки передачи Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер.
"У меня нет [точных данных о] датах доставки", — сказал представитель американского военного ведомства.
В конце августа Соединённые Штаты заявили, что пока не передавали Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Тогда Райдер сообщил, что они будут произведены подрядчиком, их поставят ВСУ по мере готовности.
Wikipedia / Captainm