ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 18:47

Пентагон не смог назвать сроки передачи ВСУ ракетных комплексов NASAMS

Министерство обороны США пока не готово назвать точные сроки передачи Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер.

"У меня нет [точных данных о] датах доставки", — сказал представитель американского военного ведомства.

Украина попросила у США ракеты с эффективной дальностью в 300 километров
Украина попросила у США ракеты с эффективной дальностью в 300 километров

В конце августа Соединённые Штаты заявили, что пока не передавали Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Тогда Райдер сообщил, что они будут произведены подрядчиком, их поставят ВСУ по мере готовности.

BannerImage

Wikipedia / Captainm

Ирина Фальке
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar