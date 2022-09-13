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13 сентября, 18:25

Пушилин раскрыл главный обман киевского проекта по гарантиям безопасности для Украины

Судя по киевскому проекту рекомендаций международной группы по "гарантиям безопасности для Киева", власти Украины готовы на всё, чтобы втянуть в свой конфликт третьи государства. Таким выводом поделился глава ДНР Денис Пушилин.

"Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующем конфликте, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряжённости с участием этих стран", — приводит его комментарий ТАСС.

При этом, что совершенно характерно для киевского режима, никаких собственных обязательств украинские деятели для себя не прописали: такая традиционная тактика из серии "нам все должны", а вот Украина в ответ "не должна ничего", заметил Пушилин.

Офис Зеленского представил киевский проект по гарантиям безопасности для Украины

Офис Зеленского представил киевский проект по гарантиям безопасности для Украины

Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал киевский проект по гарантиям безопасности фантазией Зеленского. Так, по сути, это говорит о стремлении создать НАТО-2, включая все натовские страны, куда добавляется Австралия, подчеркнул сенатор.

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Telegram / Денис Пушилин

Ирина Фальке

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