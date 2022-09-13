Пушилин раскрыл главный обман киевского проекта по гарантиям безопасности для Украины
Судя по киевскому проекту рекомендаций международной группы по "гарантиям безопасности для Киева", власти Украины готовы на всё, чтобы втянуть в свой конфликт третьи государства. Таким выводом поделился глава ДНР Денис Пушилин.
"Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующем конфликте, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряжённости с участием этих стран", — приводит его комментарий ТАСС.
При этом, что совершенно характерно для киевского режима, никаких собственных обязательств украинские деятели для себя не прописали: такая традиционная тактика из серии "нам все должны", а вот Украина в ответ "не должна ничего", заметил Пушилин.
Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал киевский проект по гарантиям безопасности фантазией Зеленского. Так, по сути, это говорит о стремлении создать НАТО-2, включая все натовские страны, куда добавляется Австралия, подчеркнул сенатор.
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