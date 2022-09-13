5 проверенных способов определить температуру у ребёнка без градусника

Вместо того чтобы брать привычный градусник для определения наличия высокой температуры у ребёнка, лучше использовать пять простых и эффективных способов, рассказал изданию "Вести Подмосковья" врач доказательной медицины Олег Абакумов. Он подчеркнул, что ртутные градусники могут быть опасны, а электронные неточны. В качестве альтернативы врач посоветовал более надёжные — галистановые, содержащие галлий, индий и олово.

Первый из пяти предложенных специалистом способов проверки без градусника — прикоснуться ко лбу малыша, что помогает с высокой точностью понять, есть ли у него лихорадка. Только руки самого родителя при этом не должны быть холодными. Второй способ — проверить спину и живот, которые сильно нагреваются при повышенной температуре. Третий — обратить внимание на цвет щёк.

"Третий признак — красные щёки. Но только если они красные в состоянии покоя. Если вы только пришли с улицы, где ребёнок носился с однокашниками, — это не показатель температуры. Четвёртое — измерить пульс в минуту. Повышение температуры на один градус — это плюс десять ударов в минуту", — рассказал доктор.

По его словам, норма пульса для взрослых и детей старше десяти лет — 60–80 ударов в минуту. Если прослеживаются 90 ударов, скорее всего, температура достигла 37,5 градуса, если 100 ударов — 38,5 градуса. Норма для детей дошкольного возраста — до 120 ударов в минуту, у детей от года до двух — до 130 ударов, для детей до года — до 160 ударов.

Пятый способ — это комплексная оценка состояния малыша. Если у него есть чувство, что он горит, у него явная дрожь и озноб, повышенное потоотделение и головная боль, значит пора сбивать температуру. А вот если у него 37,5, но он чувствует себя хорошо, лучше дать организму возможность справиться с болезнью самостоятельно.