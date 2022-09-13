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13 сентября, 18:10

В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный тульскими строителями

<p>Здание восстановленного детского сада. Фото © Администрация Мариуполя</p>

Здание восстановленного детского сада. Фото © Администрация Мариуполя

Мэр освобождённого весной Мариуполя Константин Иващенко рассказал о торжественном открытии детского сада, восстановленного строителями из Тульской области. Он написал в своём телеграм-канале, что учреждение полностью отремонтировано, в нём проведены кровельные и фасадные работы, заменены коммуникации.

"Чтобы успеть в максимально сжатые сроки выполнить качественную работу и сдать объект вовремя, строители работали в две-три смены", — рассказал мэр Мариуполя. В детсад были закуплены мебель и игрушки, теперь он готов принять 205 малышей.

Помимо детского сада тульские рабочие восстанавливают 16 многоквартирных домов города, а также завершают работы в здании бывшего профессионального лицея, отданного под манёвренный фонд. Распоряжение о начале восстановительных работ ранее отдал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее Лайф писал, что в освобождённом Мариуполе выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента России. Музыканты исполнили жителям города четвёртую симфонию Чайковского.

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Матвей Шандрыголов

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