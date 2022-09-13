В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный тульскими строителями

Мэр освобождённого весной Мариуполя Константин Иващенко рассказал о торжественном открытии детского сада, восстановленного строителями из Тульской области. Он написал в своём телеграм-канале, что учреждение полностью отремонтировано, в нём проведены кровельные и фасадные работы, заменены коммуникации.

"Чтобы успеть в максимально сжатые сроки выполнить качественную работу и сдать объект вовремя, строители работали в две-три смены", — рассказал мэр Мариуполя. В детсад были закуплены мебель и игрушки, теперь он готов принять 205 малышей.

Помимо детского сада тульские рабочие восстанавливают 16 многоквартирных домов города, а также завершают работы в здании бывшего профессионального лицея, отданного под манёвренный фонд. Распоряжение о начале восстановительных работ ранее отдал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.