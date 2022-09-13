Путин и Шольц полтора часа обсуждали по телефону ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого немецкий лидер напомнил российскому коллеге о важности зерновой сделки и выполнения её условий. Беседа продлилась 90 минут, сообщил представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Помимо этого была затронута тема Запорожской АЭС и рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции, а также вопрос украинских военнопленных и соблюдения норм Женевской конвенции при обращении с ними. Шольц считает важным допустить миссию Красного Креста к сдавшимся бойцам.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт переговоров. Там уточнили, что Путин выразил готовность России поставлять на внешние рынки большие объёмы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах. Он также обратил внимание Шольца на то, что Международному комитету Красного Креста предоставлен доступ к украинским военнопленным, в то время как Киев этого не делает. Президент РФ указал немецкому канцлеру на продолжающиеся ракетные удары со стороны ВСУ, что создаёт реальные риски масштабной катастрофы.

Путин отметил циничность попыток переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы, учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток – 2".