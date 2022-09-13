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Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 15:34
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Медведев счёл киевский проект по гарантиям безопасности прологом к третьей мировой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев бурно отреагировал на киевский проект "гарантий безопасности". По его оценке, сей документ является не чем иным, как прологом к третьей мировой войне.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО — то же дерьмо, только вид сбоку. Поэтому — страшно", написал он в своём телеграм-канале.

Замглавы Совбеза предупредил, что военная кампания на Украине перейдёт на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад, которому Киев адресовал это "истерическое воззвание", продолжит накачивать ВСУ оружием. У данного конфликта исчезнут видимые границы, а действия сторон станут даже потенциально непредсказуемыми, считает Медведев. В итоге он может пойти по своему собственному военному сценарию, вовлекая новых участников, заключил он.

Напомним, ранее сегодня на сайте офиса главы Украины Владимира Зеленского появился проект киевского договора по безопасности. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

Кремль не усматривает переговорной перспективы с Украиной
Кремль не усматривает переговорной перспективы с Украиной
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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Андрей Бражников
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