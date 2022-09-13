Вооружённым силам России удалось ликвидировать базу иностранных наёмников в Харьковской области. Кадры работы боевых подразделений появились в распоряжении РИА "Новости".

Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По данным источника агентства, боевики использовали обычных жителей в качестве щита. Они оборудовали склады и казармы в домах одной из деревень, в очередной раз прикрываясь людьми. Однако благодаря умениям российских военнослужащих и современной технике удалось установить месторасположение базы. Её обнаружили при помощи БПЛА, а после — ударили из миномётов.

Среди наёмников есть погибшие и раненые, которых эвакуировали на квадроциклах. При этом, как отметил собеседник агентства, бойцы ВСУ не владеют подобной техникой, в их распоряжении есть лишь старые "нивы", на которые они "в Интернете собирают деньги".

"Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил силовик, уточнив, что один из наёмников был темнокожим.