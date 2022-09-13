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Опубликовано 13 сентября 2022, 14:38
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ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом

ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении

Вооружённым силам России удалось ликвидировать базу иностранных наёмников в Харьковской области. Кадры работы боевых подразделений появились в распоряжении РИА "Новости".

Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По данным источника агентства, боевики использовали обычных жителей в качестве щита. Они оборудовали склады и казармы в домах одной из деревень, в очередной раз прикрываясь людьми. Однако благодаря умениям российских военнослужащих и современной технике удалось установить месторасположение базы. Её обнаружили при помощи БПЛА, а после — ударили из миномётов.

Среди наёмников есть погибшие и раненые, которых эвакуировали на квадроциклах. При этом, как отметил собеседник агентства, бойцы ВСУ не владеют подобной техникой, в их распоряжении есть лишь старые "нивы", на которые они "в Интернете собирают деньги".

"Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил силовик, уточнив, что один из наёмников был темнокожим.

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Ранее Лайф писал, что ВКС РФ за сутки уничтожили свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации на Украине. Так, в результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 53-й — в районе Курдюмовки.

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Telegram / РИА "Новости"

Николь Вербер
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