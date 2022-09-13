Исполком УЕФА обсудит процедуру жеребьёвки Евро-2024

Исполком УЕФА 20 сентября обсудит процедуру жеребьёвки квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Заседание будет проходить на хорватском острове Хвар. Также будут определены хозяева чемпионата Европы по мини-футболу среди игроков не старше 19 лет.

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Матчи финального этапа Евро с участием 24 команд состоятся с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.