Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обстоятельно обсудят ситуацию на Украине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он отдельно подчеркнул, что Пекин подходит к украинскому кризису "сбалансированно".

"Китай чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта", — проанонсировал дипломат.