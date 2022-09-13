Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обстоятельно обсудят ситуацию на Украине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Он отдельно подчеркнул, что Пекин подходит к украинскому кризису "сбалансированно".
"Китай чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта", — проанонсировал дипломат.
Ранее во вторник Ушаков отмечал, что Путина на полях саммита ШОС ждёт целая череда переговоров. В частности, российский лидер встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, с главами Киргизии, Туркменистана, Пакистана, Монголии, Ирана, Узбекистана, Индии и Турции.