"Стеснялся выйти на улицу": Чемпион-паралимпиец Лукьянов признался, что спорт помог ему принять себя

Людям с инвалидностью порой сложно адаптироваться к новой жизни и вновь начать общаться с людьми, рассказал в интервью РИАМО мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, подчеркнув, что лично ему очень помогло участие в спортивных соревнованиях.

"Абсолютно точно помогает. Когда я пять лет находился в реабилитационном центре после травмы, я очень стеснялся выйти на улицу, чтоб меня там видели. Я думал, что вдруг обо мне что-то будут думать или говорить. Но на самом деле людям абсолютно всё равно. Понимание этого приходит с возрастом. Именно спорт меня как бы выкинул в общество", — подчеркнул Лукьянов.

По его словам, в 2007 году он привёз с Кубка мира в Польше по фехтованию на колясках бронзовую медаль. Тогда в родных Химках о нём стали говорить как об успешном спортсмене, начали брать интервью. В этот момент, признаётся Лукьянов, он вновь ощутил себя нормальным человеком, который может приносить пользу обществу.