Чемпион-паралимпиец Лукьянов рассказал о пользе спорта в реабилитации после травм

Спорт — это неотъемлемая часть реабилитации, помогает тренировать дисциплину, настраивать режим сна и питания. Об этом в интервью РИАМО рассказал мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов.

В юности он получил травму позвоночника и остался инвалидом на всю жизнь. Ему пришлось пройти долгий курс реабилитации: с 8 до 11 утра бассейн, потом лечебная физкультура, физиопроцедуры и массаж. Венцом реабилитации стал спорт — фехтование на колясках. По словам Лукьянова, фехтование — единственный паралимпийский вид спорта с оружием в руках. Он сравнил его с шахматами на дорожке, подчеркнув, что огромную роль здесь играет умение просчитать действия соперника на несколько шагов вперёд. При этом необходимо выдерживать высокую динамику действий, ведь фехтовальщики, находясь в колясках, могут двигать только верхней частью тела.

"Наше фехтование на самом деле более динамично, потому что после команды судьи "Начали" у нас нет одной-двух секунд, чтобы что-то обдумать, сделать шаг-два назад. Наши клинки сходятся моментально, и мы за доли секунды должны придумать, что предпринять против соперника. Эти завязки очень быстрые, захватывающие, у нас практически никакого времени не остаётся расслабиться. Мы всегда в напряжении, всегда собранны и готовы к битве", — рассказал Лукьянов.