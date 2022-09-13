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13 сентября, 14:19

В Киеве предложили привлечь к теробороне всех совершеннолетних украинцев

Согласно новому проекту Киева по гарантиям безопасности, привлекать к территориальной обороне будут всех гражданских украинцев в возрасте от 18 лет. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте офиса президента страны 13 сентября.

"[Предусматриваются] силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет", — уточняется в проекте.

Согласно документу, Украина намерена "по примеру стран с обязательным военным призывом" размещать у себя силы территориальной обороны в достаточном количестве, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу.

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Ранее офис Зеленского представил киевский проект по гарантиям безопасности для Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию, а сами требования "должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений".

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Shutterstock

Ирина Фальке

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