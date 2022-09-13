В Киеве предложили привлечь к теробороне всех совершеннолетних украинцев

Согласно новому проекту Киева по гарантиям безопасности, привлекать к территориальной обороне будут всех гражданских украинцев в возрасте от 18 лет. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте офиса президента страны 13 сентября.

"[Предусматриваются] силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет", — уточняется в проекте.

Согласно документу, Украина намерена "по примеру стран с обязательным военным призывом" размещать у себя силы территориальной обороны в достаточном количестве, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу.