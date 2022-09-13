Саммит ШОС впервые за три года пройдёт в очном режиме

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся лично в Самарканде 15 сентября после трёхлетнего перерыва из-за пандемии. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, уточнив, что последние годы встречи проходили по видеосвязи.

"Нынешний саммит носит особый характер, поскольку проходит на фоне масштабных геополитических перемен, трансформации всего комплекса международных связей", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в мире появляется новая модель, в основе которой многополярность и диалог. Все члены ШОС выступают за равноправное сотрудничество и центральную координирующую роль ООН, отметил Ушаков. Он добавил, что в Кремле саммиту уделяют большое внимание, так как организация предлагает реальную альтернативу западным объединениям.

"Хотел бы подчеркнуть, что организация носит внеблоковый характер и её деятельность не направлена против каких-либо государств", — резюмировал помощник президента РФ.