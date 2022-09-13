Путин проведёт более десятка встреч с лидерами стран на саммите ШОС
Президента России Владимира Путина на полях сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде ждёт целая череда переговоров. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
В частности, Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как рассказал Ушаков, основной темой переговоров лидеров двух государств станет ситуация на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, планируется встреча российского лидера с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Ушакова, важной темой их переговоров станет сотрудничество в торгово-экономической сфере.
"По итогам первых месяцев этого года товарооборот вырос на четверть. И есть ожидания, что двусторонняя торговля выйдет на новый рекорд", — добавил помощник российского лидера.
Также, по его словам, Путин встретится с главами Киргизии, Туркменистана, Пакистана, Монголии, Ирана, Узбекистана, Индии и Турции.
Ранее планы президента России Владимира Путина по участию в саммите ШОС в Узбекистане подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства назвал это важным, представительным и уникальным в своём роде мероприятием, где планируется целый ряд международных контактов.