Путин проведёт более десятка встреч с лидерами стран на саммите ШОС

Президента России Владимира Путина на полях сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде ждёт целая череда переговоров. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

В частности, Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как рассказал Ушаков, основной темой переговоров лидеров двух государств станет ситуация на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, планируется встреча российского лидера с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Ушакова, важной темой их переговоров станет сотрудничество в торгово-экономической сфере.

"По итогам первых месяцев этого года товарооборот вырос на четверть. И есть ожидания, что двусторонняя торговля выйдет на новый рекорд", — добавил помощник российского лидера.

Также, по его словам, Путин встретится с главами Киргизии, Туркменистана, Пакистана, Монголии, Ирана, Узбекистана, Индии и Турции.