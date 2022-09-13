Кравцов: Все желавшие покинуть Харьковскую область учителя уже работают в России

Преподаватели из Харьковской области, решившие покинуть территорию региона, были направлены в Россию и уже приступили к работе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Звезда", указав на фейковые сообщения украинских СМИ о том, что из региона якобы вывозились только российские учителя.

"Все, кто находился на территории Харьковской области, — директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть регион, — они имели такую возможность, мы это обеспечили", — объяснил Кравцов.

Уехавшие учителя находятся в Белгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, добавил глава министерства. По его словам, педагоги уже приступили к занятиям, а региональные власти не оставят их без внимания и окажут максимальную поддержку.